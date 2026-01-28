USD 1.7000
Сделка Европы с Индией разочаровала Америку

22:13

Министр финансов США Скотт Бессент выразил разочарование в связи с решением Евросоюза о заключении торгового соглашения с Индией, сообщает CNBC News.

«Европа закупает продукты нефтепереработки, произведенные в Индии из российской санкционной нефти, она не желала вводить более высокие пошлины на индийские товары, поскольку вела собственные торговые переговоры. Европейцы не захотели присоединиться к нам. Им следует делать то, что хорошо для них, но меня европейцы разочаровали», – сказал он.

Еврокомиссия 27 января сообщила о завершении переговоров между ЕС и Индией по соглашению о свободной торговле. «ЕС и Индия успешно завершили переговоры по историческому, амбициозному и коммерчески значимому соглашению о свободной торговле. Это крупнейшая подобная сделка, когда-либо заключенная какими-либо сторонами», – говорилось в пресс-релизе.

Согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС, отмечает The Times of India. Кроме того, пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые сейчас достигают 150%, будут снижены до 40%.

В целом 96,6% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат тарифные льготы. ЕС взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Индии €500 млн для поддержки сокращения выбросов парниковых газов и «промышленной трансформации».

