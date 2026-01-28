Советник Хаменеи продолжает предупреждать США – теперь на иврите

«Ограниченный удар – это иллюзия. Любые военные действия Америки, откуда бы они ни исходили и каким бы ни был их масштаб, будут расценены как начало войны, и ответ будет незамедлительным, всеобъемлющим и беспрецедентным, и будет направлен и на нападающего, и в самое сердце Тель-Авива, и на всех, кто его поддерживает», – написал Шамхани.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи также опубликовал пост с угрозами в адрес США, при этом указав, что его страна не стремится получить ядерное оружие.

«Наши храбрые Вооруженные силы готовы – с пальцами на спусковых крючках – немедленно и мощно ответить на любую агрессию против нашей любимой земли с воздуха и моря. В то же время Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение – на равных условиях и без принуждения, угроз и запугивания, которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия», – говорится в публикации министра.