Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Советник Хаменеи продолжает предупреждать США – теперь на иврите

22:55 576
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани ответил на иврите на угрозу президента США Дональда Трампа о возможной военной операции против страны, сообщает израильская пресса.

«Ограниченный удар – это иллюзия. Любые военные действия Америки, откуда бы они ни исходили и каким бы ни был их масштаб, будут расценены как начало войны, и ответ будет незамедлительным, всеобъемлющим и беспрецедентным, и будет направлен и на нападающего, и в самое сердце Тель-Авива, и на всех, кто его поддерживает», – написал Шамхани.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи также опубликовал пост с угрозами в адрес США, при этом указав, что его страна не стремится получить ядерное оружие.

«Наши храбрые Вооруженные силы готовы – с пальцами на спусковых крючках – немедленно и мощно ответить на любую агрессию против нашей любимой земли с воздуха и моря. В то же время Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение – на равных условиях и без принуждения, угроз и запугивания, которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия», – говорится в публикации министра.

Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
23:32 2248
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля» Стартовые составы; обновлено 22:55
22:55 4244
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
20:46 2671
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 2201
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 6479
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
22:35 2333
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3855
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 10713
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8559
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 4515
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3769

