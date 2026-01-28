USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

«Ленин мимо проходил»: США поставили крест на Кубе

23:12 386

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что современная политико-экономическая система Кубы не имеет ничего общего ни с классическим марксизмом, ни с коммунизмом, и даже лидер Октябрьской революции в России Владимир Ленин вряд ли признал бы управление на острове.

Выступая на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США, Рубио подчеркнул, что экономика Кубы продолжает не функционировать.

«Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе», – считает глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам госсекретаря, власти США рассчитывают на изменения на острове и создание условий для трансформации страны.

«Мы, безусловно, хотели бы видеть изменения. Это не означает, что мы собираемся предпринимать какие-то шаги прямо сейчас, но нет никаких сомнений в том, что для Соединенных Штатов было бы большим преимуществом, если бы Кубой больше не управлял автократический режим», – добавил он.

При этом Рубио не уточнил, какие именно меры могла бы рассматривать администрация США в отношении Гаваны, ограничившись общим указанием на желательность политических перемен.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Куба «близка к краху». Трамп уже несколько раз заявлял, что «висящая на волоске» Куба оказалась в «большой беде» и «вот-вот падет». Он подчеркивал, что у республики нет «никаких доходов», так как деньги туда шли только из Венесуэлы, президента которой Николаса Мадуро Соединенные Штаты захватили и вывезли 3 января.

Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
23:32 2250
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля» Стартовые составы; обновлено 22:55
22:55 4245
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
20:46 2672
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 2202
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 6480
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
22:35 2333
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3857
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 10715
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8560
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 4515
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3769

ЭТО ВАЖНО

Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
23:32 2250
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля» Стартовые составы; обновлено 22:55
22:55 4245
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
20:46 2672
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 2202
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 6480
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
22:35 2333
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3857
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 10715
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8560
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 4515
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться