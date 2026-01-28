«Ленин мимо проходил»: США поставили крест на Кубе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что современная политико-экономическая система Кубы не имеет ничего общего ни с классическим марксизмом, ни с коммунизмом, и даже лидер Октябрьской революции в России Владимир Ленин вряд ли признал бы управление на острове.

Выступая на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США, Рубио подчеркнул, что экономика Кубы продолжает не функционировать.

«Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе», – считает глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам госсекретаря, власти США рассчитывают на изменения на острове и создание условий для трансформации страны.

«Мы, безусловно, хотели бы видеть изменения. Это не означает, что мы собираемся предпринимать какие-то шаги прямо сейчас, но нет никаких сомнений в том, что для Соединенных Штатов было бы большим преимуществом, если бы Кубой больше не управлял автократический режим», – добавил он.

При этом Рубио не уточнил, какие именно меры могла бы рассматривать администрация США в отношении Гаваны, ограничившись общим указанием на желательность политических перемен.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Куба «близка к краху». Трамп уже несколько раз заявлял, что «висящая на волоске» Куба оказалась в «большой беде» и «вот-вот падет». Он подчеркивал, что у республики нет «никаких доходов», так как деньги туда шли только из Венесуэлы, президента которой Николаса Мадуро Соединенные Штаты захватили и вывезли 3 января.