«Фед» пошел наперекор Трампу

В пресс-релизе регулятор сообщил, что данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Рост числа рабочих мест остается низким, а уровень безработицы демонстрирует некоторые признаки стабилизации. Инфляция при этом остается несколько повышенной. ФРС будет готова корректировать денежно-кредитную политику, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей регулятора.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. При этом два члена комитета Стивен Миран и Кристофер Уоллер высказались в пользу снижения ставки. Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 17–18 марта.

Президент США Дональд Трамп назначил нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла во время своего первого срока. Полномочия Пауэлла на этом посту истекают в мае 2026 года, при этом в состав совета управляющих регулятора он будет входить до января 2028-го. Еще летом Трамп оказывал давление на Пауэлла с целью добиться снижения ставок и неоднократно призывал его уйти в отставку. Президент США называл главу ФРС «кретином», «идиотом» и «упрямым ослом». В январе 2026 года в отношении Пауэлла начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в Конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента». Бывшие руководители ФРС — Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен — осудили действия Минюста как попытку подорвать независимость регулятора.

В конце ноября прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что главным кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы США стал экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. По словам источников, в этом случае президент США Дональд Трамп получит близкого союзника в регуляторе. Однако позднее Трамп заявил, что уход Хассетта с его нынешней должности является «серьезной проблемой». По словам министра финансов США Скотта Бессента, Трамп может принять решение о назначении следующего председателя ФРС на текущей неделе.