Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц

США оказывают давление на Израиль и Сирию, добиваясь завершения переговоров по соглашению в сфере безопасности к марту. Как сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на осведомленные источники, договоренность может быть объявлена «в ближайшее время».

По данным издания, Вашингтон настаивает на ускорении процесса, однако обе стороны заняли жесткие позиции по вопросу контроля над стратегически важной высотой. Источники MEE отмечают, что именно ситуация вокруг горы Хермон остается единственным нерешенным пунктом переговоров.

Как сообщил один из источников, осведомленных о ходе обсуждений, этот вопрос затрагивался во время недавнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. «Трамп сказал аш-Шараа, что дал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху месяц на завершение соглашения по безопасности с Дамаском», – заявил собеседник издания.

По его словам, существенный прогресс в диалоге уже достигнут: «Единственный вопрос – это Джебель эш-Шейх [гора Хермон]. По остальным пунктам есть согласие».

Информацию о месячном сроке подтвердил и представитель одной из стран Персидского залива, знакомый с переговорами. При этом, по словам источника, Трамп также заявил сирийскому лидеру, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении единой Сирии.

Вместе с тем сирийский чиновник подтвердил MEE наличие прогресса в переговорах с Израилем и выразил ожидание «прорыва» в ближайшее время.

Высокопоставленный западный источник сообщил Middle East Eye, что Израиль проинформировал США о том, что отказ от контроля над горой Хермон является для него «красной линией». По его оценке, в течение ближайших четырех недель израильская позиция по этому вопросу вряд ли изменится.

Израиль занял гору Хермон – самую высокую точку региона – после падения правительства Башара Асада в конце 2024 года. Кроме того, как пишет издание, Израиль оказывает поддержку сирийскому друзскому лидеру шейху Хикмату аль-Хиджри, который контролирует южную провинцию Эс-Сувейда и находится в конфликте с правительством аш-Шараа из-за требований автономии от Дамаска.

Источник, знакомый с содержанием разговора Трампа и аш-Шараа, сообщил, что в рамках договоренностей между Израилем и Сирией сирийские власти обязались не вводить войска в Эс-Сувейду. Вместо этого планируется начало переговоров о ее интеграции при поддержке Израиля.

По словам западного чиновника, большая часть давления, оказываемого Трампом на Израиль, фактически отражает позицию спецпосланника США Томаса Баррака. «Все давление, которое Трамп оказывает на Израиль, по сути является тезисами спецпосланника США Томаса Баррака. В администрации больше никто не продвигает этот вопрос так активно, как он», – отметил собеседник Middle East Eye.

Он добавил, что именно Баррак убедил Трампа установить срок для достижения договоренности. Ранее Баррак сыграл ключевую роль в ослаблении контроля курдских «Сирийских демократических сил» («СДС») над северо-востоком Сирии после недавнего наступления войск аш-Шараа.

