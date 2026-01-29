USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Что решали у Эрдогана: Иран, Украина и Черное море

Анкара рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана, заявил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

«Турция исходит из того, что любые социальные волнения или политические проблемы в Иране являются его внутренним вопросом. Мы изначально ясно дали понять, что военное или иное внешнее вмешательство в Иране не принесет положительных результатов. Мы всегда подчеркиваем, что любые проблемы, какими бы они ни были, должны решаться путем дипломатии. Надеюсь, что напряженность, которая сейчас имеет место вокруг Ирана, будет урегулирована дипломатическими средствами», – сказал он.

Советник президента Турции также отметил, что Анкара намерена задействовать весь имеющийся у нее инструментарий для содействия мирному урегулированию конфликта в Украине.

«Турция, как прежде, будет использовать все возможности и стремиться к тому, чтобы создать максимально возможную среду для диалога, в ходе которого Россия и Украина примут решение о прекращении войны», – подчеркнул он.

Кроме того, в среду в Турции состоялось первое в этом году заседание Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На заседании была рассмотрена обстановка вокруг Ирана. Совбез указал, что стабильность и спокойствие в соседней стране «имеют большое значение с точки зрения безопасности региона», следует из документа по итогам встречи.

Также отмечается, что Турция продолжит «прилагать усилия по прекращению российско-украинской войны, которая повышает региональные и глобальные риски, и скорейшему обеспечению прочного мира».

«Было вновь напомнено, что все стороны должны действовать ответственно, чтобы ее последствия не подрывали стабильность в Черном море», – говорится в документе.

Кроме того, участники заседания подтвердили готовность Турции совместно с партнерами взять на себя «любую ответственность за восстановление Газы и установление в регионе прочного мира».

В тексте также подчеркивается, что Анкара продолжит поддерживать усилия переходного правительства Сирии «по обеспечению ее суверенитета, территориальной целостности, унитарной структуры и политического единства».

Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
01:17 21
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
00:16 1065
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проигрывает «Ливерпулю»
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проигрывает «Ливерпулю» обновлено 01:15
01:15 6850
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
28 января 2026, 23:32 3504
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
28 января 2026, 20:46 3777
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
28 января 2026, 20:02 2585
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
28 января 2026, 17:12 7174
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
28 января 2026, 22:35 2838
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
28 января 2026, 17:45 4316
В США озвучили число военных под ударом Ирана
В США озвучили число военных под ударом Ирана обновлено 23:52
28 января 2026, 23:52 13155
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
28 января 2026, 02:57 8681

