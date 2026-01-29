USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Кого ЕС освободит от газовых проверок

01:01 119

Евросоюз планирует освободить ключевых поставщиков газа от дополнительных проверок на фоне полного отказа от импорта из России, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Как уточняет агентство, в рамках соблюдения запрета на поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из РФ Евросоюз намерен ввести требование о получении «предварительного разрешения» при импорте. Согласно этому механизму, компании будут обязаны не позднее чем за пять дней до прибытия груза в ЕС представить доказательства того, что поставляемый газ не имеет российского происхождения.

При этом, следует из проекта документа, данное требование не будет применяться к основным поставщикам, а также к государствам, в отношении которых Брюссель считает риск попадания российского газа в поставки на рынок ЕС низким. В их числе, как отмечается, могут оказаться Алжир, Великобритания, Катар, Нигерия, Норвегия и США.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. За нарушение этих ограничений предусмотрены значительные штрафные санкции. Аналогичные меры, как указывается, в Брюсселе прорабатываются и в отношении российских нефти и ядерного топлива для атомных электростанций.

Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
01:17 22
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
00:16 1066
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проигрывает «Ливерпулю»
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проигрывает «Ливерпулю» обновлено 01:15
01:15 6853
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
28 января 2026, 23:32 3505
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
28 января 2026, 20:46 3778
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
28 января 2026, 20:02 2585
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
28 января 2026, 17:12 7174
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
28 января 2026, 22:35 2839
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
28 января 2026, 17:45 4316
В США озвучили число военных под ударом Ирана
В США озвучили число военных под ударом Ирана обновлено 23:52
28 января 2026, 23:52 13156
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
28 января 2026, 02:57 8683

ЭТО ВАЖНО

Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
01:17 22
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
00:16 1066
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проигрывает «Ливерпулю»
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проигрывает «Ливерпулю» обновлено 01:15
01:15 6853
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
28 января 2026, 23:32 3505
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
28 января 2026, 20:46 3778
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
28 января 2026, 20:02 2585
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
28 января 2026, 17:12 7174
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
28 января 2026, 22:35 2839
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
28 января 2026, 17:45 4316
В США озвучили число военных под ударом Ирана
В США озвучили число военных под ударом Ирана обновлено 23:52
28 января 2026, 23:52 13156
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
28 января 2026, 02:57 8683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться