Кого ЕС освободит от газовых проверок

Евросоюз планирует освободить ключевых поставщиков газа от дополнительных проверок на фоне полного отказа от импорта из России, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Как уточняет агентство, в рамках соблюдения запрета на поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из РФ Евросоюз намерен ввести требование о получении «предварительного разрешения» при импорте. Согласно этому механизму, компании будут обязаны не позднее чем за пять дней до прибытия груза в ЕС представить доказательства того, что поставляемый газ не имеет российского происхождения.

При этом, следует из проекта документа, данное требование не будет применяться к основным поставщикам, а также к государствам, в отношении которых Брюссель считает риск попадания российского газа в поставки на рынок ЕС низким. В их числе, как отмечается, могут оказаться Алжир, Великобритания, Катар, Нигерия, Норвегия и США.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. За нарушение этих ограничений предусмотрены значительные штрафные санкции. Аналогичные меры, как указывается, в Брюсселе прорабатываются и в отношении российских нефти и ядерного топлива для атомных электростанций.