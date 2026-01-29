Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины

Российские войска свои основные усилия сосредоточили на востоке Донбасса, прежде всего в районе Славянска и Краматорска, потеря которых может привести к обрушению восточной линии фронта Украины, сообщает Sky News.

В материале говорится, что основные военные усилия российских войск в настоящее время сосредоточены на востоке Донбасса. Как отмечается, на протяжении нескольких лет они пытаются взять под контроль Славянск и Краматорск, которые Вооруженные силы Украины превратили в хорошо укрепленные города.

«Они играют ключевую роль в защите остальных 20% восточной части Донецкой области, которая остается под контролем Украины. И потеря этих городов приведет к краху восточной линии фронта», – отмечает издание.

По оценке Sky News, в случае падения Славянска и Краматорска аналогичная участь может постигнуть и другие населенные пункты региона.

«Славянск является исторически и политически очень важным, потому что украинцы отвоевали его в 2014 году», – говорится в материале.

Издание указывает, что именно поэтому Славянск обладает символическим значением для российской стороны. При этом Краматорск, как отмечается, представляет собой «центр, узел, большой город». Оба населенных пункта расположены на «достаточно высокой местности» и серьезно укреплены, что, по оценке Sky News, существенно осложняет их возможный захват.