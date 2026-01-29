Российская армия за сутки потеряла два самолета

Российская армия потеряла два самолета, один из которых был сбит ВСУ с помощью зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

По его словам, украинской армии удалось сбить российский самолет вблизи острова Змеиный. Предположительно, были уничтожены Су-30 и Су-34. Российские паблики пишут, что Су-30 был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot над Черным морем.

Экипажи самолетов, предположительно, не выжили.

В то же время командир подразделения Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной - «Мадяр») сообщил, что Россия потеряла бомбардировщик Су-34 на Курском направлении – он упал.

При этом Бровди не исключил, что российская сторона могла потерять два Су-34. По его словам, второй самолет был сбит в районе Одессы.