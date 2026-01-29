USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Российская армия за сутки потеряла два самолета

01:33 1535

Российская армия потеряла два самолета, один из которых был сбит ВСУ с помощью зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

По его словам, украинской армии удалось сбить российский самолет вблизи острова Змеиный. Предположительно, были уничтожены Су-30 и Су-34. Российские паблики пишут, что Су-30 был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot над Черным морем.

Экипажи самолетов, предположительно, не выжили.

В то же время командир подразделения Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной - «Мадяр») сообщил, что Россия потеряла бомбардировщик Су-34 на Курском направлении – он упал.

При этом Бровди не исключил, что российская сторона могла потерять два Су-34. По его словам, второй самолет был сбит в районе Одессы.

Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 43
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов обновлено
01:50 9757
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом» А потом... «Барселона» или «Челси»; обновлено 01:58
01:58 6206
Российская армия за сутки потеряла два самолета
Российская армия за сутки потеряла два самолета
01:33 1536
Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
01:17 1065
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
00:16 1906
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
28 января 2026, 23:32 3990
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
28 января 2026, 20:46 4402
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
28 января 2026, 20:02 2833
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
28 января 2026, 17:12 7603
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
28 января 2026, 22:35 3093

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 43
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов обновлено
01:50 9757
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом» А потом... «Барселона» или «Челси»; обновлено 01:58
01:58 6206
Российская армия за сутки потеряла два самолета
Российская армия за сутки потеряла два самолета
01:33 1536
Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
Бои за Славянск и Краматорск: узел, от которого зависит судьба востока Украины
01:17 1065
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
Запретная гора: Трамп дал Нетаньяху месяц
00:16 1906
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
28 января 2026, 23:32 3990
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
28 января 2026, 20:46 4402
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
28 января 2026, 20:02 2833
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
28 января 2026, 17:12 7603
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
28 января 2026, 22:35 3093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться