Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Известный американский журналист допустил распад США

Инцидент со стрельбой во время рейда против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), в результате которого погиб мужчина, может привести к гражданской войне и распаду Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал в своей авторской программе на платформе YouTube известный американский журналист Такер Карлсон.

«Главный вывод из этого – страна развалится. Это гражданская война. Таково ее определение. У вас есть регионы и штаты с внутренним управлением, которые не признают федеральную власть. И тогда мы будем иметь дело с повсеместным насилием, затем с массовыми убийствами, затем с гражданской войной», – заявил Карлсон, рассуждая о возможных последствиях продолжающихся в стране протестов.

Он обратил внимание на то, что происходящие акции, по его оценке, по своему характеру больше похожи на мятеж против федеральных властей, чем на выступления, связанные исключительно с миграционной повесткой.

«Единственное, что действительно имеет значение, - это как не допустить развала страны. А подобные вещи гарантированно приведут к расколу и настоящему насилию», – подчеркнул журналист.

В начале января во время рейда сотрудников ICE в Миннеаполисе 37‑летняя гражданка США Рене Николь Гуд была застрелена агентом ICE. После этого в городе начались массовые протесты против действий иммиграционной службы. Официальные лица из администрации американского президента заявляли, что офицер действовал в целях самообороны. 24 января агенты ICE застрелили в Миннеаполисе 37‑летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что, по его данным, мужчина был вооружен, однако видеозаписи показали, что у Претти был телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю и затем в него выстрелили.

