USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»

Эльмир Алиев, отдел спорта
02:52 770

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал матч с «Ливерпулем» (0:6) и исторический выход команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«К сожалению, крупно проиграли сегодня. Поздравляю моих футболистов с выходом в следующий раунд. Если проанализировать восемь проведенных нами матчей, мы вложили очень много труда, много рисковали. Футболисты заслужили выйти в плей-офф.

Конечно, сегодня мы могли сыграть лучше. Это была не наша игра. Наша команда в целом играет лучше.

Мы заслуженно проиграли, но и заслуженно пробились в число первых 24-х команд. Поздравляю футболистов и наш народ, который очень ждал выхода «Карабаха» в плей-офф.

Соперники все сильнее и сильнее. Впереди нас ждут еще более важные матчи. Постараемся правильно подготовиться.

Нам могут достаться «ПСЖ» или «Ньюкасл»? Будем ждать жеребьевку. У каждой из этих команд свой стиль. Кто бы нам ни попался, постараемся сыграть более внимательно и лучше подготовиться.

Я понимаю моих футболистов. Все восемь соперников были сложными, было потрачено много энергии. Возможно, игроки чуть расслабились, понимая, что с 10 очками мы выходим дальше. Думаю, что сказалась магия «Ливерпуля», и аура этого стадиона. Но уверен, что если бы мы сыграли с «Ливерпулем» еще раз, то сыграли бы лучше. В раздевалке я сказал ребятам, что мы можем играть лучше.

Футболисты сейчас празднуют или огорчены? 50 на 50. И огорчены, и отмечают выход в плей-офф. Они понимают, что мы способны на большее.

Поздравляю Арне Слота и «Ливерпуль», что они попали в первую восьмерку. Желаю им удачи. У вас очень хорошая команда (обращаясь к местным журналистам - ред.)».

«Карабах» заработал бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» заработал бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 37
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 465
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 270
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 908
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
28 января 2026, 16:18 3951
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля наша корреспонденция
03:12 467
Участь задержанных мигрантов
Участь задержанных мигрантов объектив haqqin.az
02:56 662
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 771
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов добавлено видео
01:50 10409
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом» А потом... «Барселона» или «Челси»; обновлено 01:58
01:58 6570
Российская армия за сутки потеряла два самолета
Российская армия за сутки потеряла два самолета
01:33 2130

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» заработал бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» заработал бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 37
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 465
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 270
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 908
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
28 января 2026, 16:18 3951
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля наша корреспонденция
03:12 467
Участь задержанных мигрантов
Участь задержанных мигрантов объектив haqqin.az
02:56 662
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 771
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов добавлено видео
01:50 10409
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом» А потом... «Барселона» или «Челси»; обновлено 01:58
01:58 6570
Российская армия за сутки потеряла два самолета
Российская армия за сутки потеряла два самолета
01:33 2130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться