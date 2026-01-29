Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»

«К сожалению, крупно проиграли сегодня. Поздравляю моих футболистов с выходом в следующий раунд. Если проанализировать восемь проведенных нами матчей, мы вложили очень много труда, много рисковали. Футболисты заслужили выйти в плей-офф.

Конечно, сегодня мы могли сыграть лучше. Это была не наша игра. Наша команда в целом играет лучше.

Мы заслуженно проиграли, но и заслуженно пробились в число первых 24-х команд. Поздравляю футболистов и наш народ, который очень ждал выхода «Карабаха» в плей-офф.

Соперники все сильнее и сильнее. Впереди нас ждут еще более важные матчи. Постараемся правильно подготовиться.

Нам могут достаться «ПСЖ» или «Ньюкасл»? Будем ждать жеребьевку. У каждой из этих команд свой стиль. Кто бы нам ни попался, постараемся сыграть более внимательно и лучше подготовиться.

Я понимаю моих футболистов. Все восемь соперников были сложными, было потрачено много энергии. Возможно, игроки чуть расслабились, понимая, что с 10 очками мы выходим дальше. Думаю, что сказалась магия «Ливерпуля», и аура этого стадиона. Но уверен, что если бы мы сыграли с «Ливерпулем» еще раз, то сыграли бы лучше. В раздевалке я сказал ребятам, что мы можем играть лучше.

Футболисты сейчас празднуют или огорчены? 50 на 50. И огорчены, и отмечают выход в плей-офф. Они понимают, что мы способны на большее.

Поздравляю Арне Слота и «Ливерпуль», что они попали в первую восьмерку. Желаю им удачи. У вас очень хорошая команда (обращаясь к местным журналистам - ред.)».