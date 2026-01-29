Участь задержанных мигрантов

Даллас (США). Задержанные мигранты, содержащиеся в Южно-Техасском центре семейного проживания, размахивают плакатами во время демонстрации
Нью-Дели (Индия). Парад в честь Дня Республики
Хан-Юнис (Газа). Палестинцы в ожидании продуктов питания в центре распределения
Бразилиа (Бразилия). Сторонники арестованного экс-президента Жаира Болсонару в марше «За свободу и справедливость» по прибытии в Бразилиа после 240-километрового пешего перехода
Гавана (Куба). Город без света
Кафр-Акаб (Западный берег). Палестинка с детьми проходит мимо сотрудников израильских сил безопасности
Нью-Йорк (США). Люди идут по заснеженной Шестой авеню