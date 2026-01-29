USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Все по-старому: где-то жара, а где-то снег

03:47 272

Тирах (Пакистан). Десятки тысяч людей бегут из провинции Хайбер-Пахтунва на границе с Афганистаном из-за опасений военной операции против пакистанских талибов

Сринагар (Индия). Сотрудники Специальной оперативной группы (СОГ) Джамму и Кашмира опрашивают местных жителей во время поквартирного обыска в рамках усиленных мер безопасности

Тегеран (Иран). Жители столицы проходят мимо антиамериканского рекламного щита

Нишеми (Италия). На снимке, сделанном с дрона, видны дома, расположенные на краю обрыва после оползня в сицилийском городе после мощного шторма

Сидней (Австралия). Рекордная жара в Австралии, температура приближается к 50 градусам Цельсия

Бостон (США). Мужчина откапывает машину из-за снега после зимнего шторма

«Карабах» заработал бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» заработал бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 41
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 465
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 273
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 909
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
28 января 2026, 16:18 3951
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля наша корреспонденция
03:12 468
Участь задержанных мигрантов
Участь задержанных мигрантов объектив haqqin.az
02:56 664
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 773
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов добавлено видео
01:50 10409
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом» А потом... «Барселона» или «Челси»; обновлено 01:58
01:58 6571
Российская армия за сутки потеряла два самолета
Российская армия за сутки потеряла два самолета
01:33 2130

