Все по-старому: где-то жара, а где-то снег

Тирах (Пакистан). Десятки тысяч людей бегут из провинции Хайбер-Пахтунва на границе с Афганистаном из-за опасений военной операции против пакистанских талибов

Сринагар (Индия). Сотрудники Специальной оперативной группы (СОГ) Джамму и Кашмира опрашивают местных жителей во время поквартирного обыска в рамках усиленных мер безопасности

Тегеран (Иран). Жители столицы проходят мимо антиамериканского рекламного щита

Нишеми (Италия). На снимке, сделанном с дрона, видны дома, расположенные на краю обрыва после оползня в сицилийском городе после мощного шторма

Сидней (Австралия). Рекордная жара в Австралии, температура приближается к 50 градусам Цельсия