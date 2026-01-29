USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

«Карабах» заработал бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА

Эльмир Алиев, отдел спорта
04:32 850

Заняв 22-е место в основной стадии Лиги чемпионов, «Карабах» заработал еще 0,750 бонусных очка, а это позволило Азербайджану опередить Словению в рейтинге УЕФА.

Теперь с общим результатом 22,937 балла мы занимаем 26-е место. У Словении 22,843 балла. Но борьба за 26-ю позицию не завершена. У словенцев остался один представитель в Лиге конференций - команда «Целе». В 1/16 финала она сыграет с клубом «Дрита» из Косово и уж точно имеет шансы набрать больше очков, чем «Карабах» в противостоянии с «ПСЖ» или «Ньюкаслом». Так что удержаться на 26-м месте Азербайджану будет сложно.

В этом сезоне наши клубы заработали 23,250 очка. Делим этот результат на 4 (общее количество наших клубов, выступавших в еврокубках) и получаем 5,812 балла.

5,812 балла - это не самый лучший результат в истории азербайджанского клубного футбола. В сезоне 2023/24 Азербайджан набрал рекордные 5,875 балла. Если «Карабаху» в двух предстоящих матчах 1/16 финала удастся хотя бы раз не проиграть, рекорд будет побит.

Из 23,250 очка 18,750 Азербайджану в нынешнем сезоне принес именно «Карабах». 5 очков были заработаны в квалификации Лиги чемпионов, 6 очков - бонус за выход в основной этап, 7 очков были добыты в основной стадии, а 0,750 очка - это бонус за 22-е место.

В клубном рейтинге «Карабах» с 42,750 очка занимает 58-е место. Мы уже сообщали о том, что команда Гурбана Гурбанова в этом сезоне побила рекорд по набранным для клубного рейтинга очкам. Сейчас у «Карабаха» 13,750 очка. Предыдущее высшее достижение - 11 очков (сезон 2023/24).

