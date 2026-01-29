За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро

Выход в плей-офф Лиги чемпионов принес « Карабах у» 1 млн евро. Помимо этого, за 22-е место, занятое в итоговой турнирной таблице основного этапа, чемпион Азербайджана получит примерно 4,5 млн евро.

Таким образом, копилка агдамского клуба пополнится в сумме приблизительно на 5,5 млн евро.

Всего в нынешнем сезоне «Карабах» заработал уже более 36 млн евро.

Напомним, за выход в основной этап Лиги чемпионов наш клуб получил 18,62 млн. Победы над «Бенфикой», «Копенгагеном» и «Айнтрахтом» принесли по 2,1 млн, то есть в сумме 6,3 млн. Ничья с «Челси» позволила заработать 700 тысяч. Выход в плей-офф и 22-е место, как отмечалось выше, - это еще 5,5 млн.

Полагаются также выплаты, связанные с коэффициентами клубов и рынком трансляций в Европе и за ее пределами. Тут «Карабах» в сумме получит не менее 4,9 млн.

А в случае выхода в 1/8 финала азербайджанская команда заработает еще 11 млн евро.