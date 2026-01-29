USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро

Эльмир Алиев, отдел спорта
07:02 821

Выход в плей-офф Лиги чемпионов принес «Карабаху» 1 млн евро. Помимо этого, за 22-е место, занятое в итоговой турнирной таблице основного этапа, чемпион Азербайджана получит примерно 4,5 млн евро.

Таким образом, копилка агдамского клуба пополнится в сумме приблизительно на 5,5 млн евро.

Всего в нынешнем сезоне «Карабах» заработал уже более 36 млн евро.

Напомним, за выход в основной этап Лиги чемпионов наш клуб получил 18,62 млн. Победы над «Бенфикой», «Копенгагеном» и «Айнтрахтом» принесли по 2,1 млн, то есть в сумме 6,3 млн. Ничья с «Челси» позволила заработать 700 тысяч. Выход в плей-офф и 22-е место, как отмечалось выше, - это еще 5,5 млн. 

Полагаются также выплаты, связанные с коэффициентами клубов и рынком трансляций в Европе и за ее пределами. Тут «Карабах» в сумме получит не менее 4,9 млн. 

А в случае выхода в 1/8 финала азербайджанская команда заработает еще 11 млн евро.

За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 822
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 1854
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 1819
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 1014
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 1843
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
28 января 2026, 16:18 4257
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля наша корреспонденция
03:12 1227
Участь задержанных мигрантов
Участь задержанных мигрантов объектив haqqin.az
02:56 1496
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 1851
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов добавлено видео
01:50 12179
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом» А потом... «Барселона» или «Челси»; обновлено 01:58
01:58 7271

ЭТО ВАЖНО

За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 822
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 1854
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 1819
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 1014
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 1843
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
28 января 2026, 16:18 4257
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля наша корреспонденция
03:12 1227
Участь задержанных мигрантов
Участь задержанных мигрантов объектив haqqin.az
02:56 1496
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 1851
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов добавлено видео
01:50 12179
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: «Карабах» занял 22-е место и сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Ньюкаслом» А потом... «Барселона» или «Челси»; обновлено 01:58
01:58 7271
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться