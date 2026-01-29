Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном

В частности, варианты включают авиаудары США по лидерам Ирана и силовикам, которых администрация США считает ответственными за убийства протестующих. Кроме этого, среди вариантов удары по иранским ядерным объектам и государственным институтам, уточнили источники. По их словам, Трамп пока не принял окончательного решения.

На фоне угроз военных действий США также выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими официальными лицами, рассказали собеседники. Среди них — постоянное прекращение обогащение урана, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение всей поддержки иранских прокси-групп в регионе. Самым проблемным вопросом стало требование США к Ирану ограничить дальность своих баллистических ракет, сказали источники. По их словам, Иран отказался от этого требования и готов обсуждать только ядерную программу.

В идеале Трамп хочет нанести мощный удар, который заставит Тегеран принять американские условия прекращения огня, утверждает один чиновник.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника пишет, что Иран не имел бы иного выбора, кроме как рассматривать любую атаку США — ограниченную или иную — как экзистенциальную угрозу и ответить с максимальной силой. По словам источника, Тегеран не намерен идти на компромисс в вопросе своего права продолжать обогащение урана или сохранять ракетный арсенал, который считает необходимым для обеспечения своей обороны.

Трамп ранее днем сообщил, что в направлении Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем та, что состоялась летом 2025 года. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал президент США.

Накануне заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил, что страна вступает в третью стадию конфликта с США и Израилем, который начался после 12-дневной войны летом 2025 года и продолжился массовыми протестами в декабре на фоне серьезного экономического кризиса. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также подчеркнул, что Иран готов дать «незамедлительный и мощный» ответ на любую агрессию против страны.

The New York Times ранее сообщала, что еще до того, как Трамп выдвинул новую угрозу в адрес Ирана, союзники США на Ближнем Востоке прилагали усилия, чтобы предотвратить военный удар по Тегерану.