Россия обстреляла Запорожье: погибли мирные жители

В результате российской атаки на Запорожскую область Украины в ночь на четверг, 29 января, погибли три человека.

«Россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске. Разрушены дома, возникли пожары. К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал в Telegram глава областной военной администрации Иван Федоров.

В Воздушных силах ВСУ заявили о пусках управляемых авиационных бомб по Запорожью.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области на фоне угрозы атаки беспилотников.

28 января глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении в результате российского обстрела 12 жилых домов в Запорожье, один из ударов пришелся по двору многоэтажного дома. Пострадали шесть человек.