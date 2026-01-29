USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Россия обстреляла Запорожье: погибли мирные жители

09:10 114

В результате российской атаки на Запорожскую область Украины в ночь на четверг, 29 января, погибли три человека.

«Россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске. Разрушены дома, возникли пожары. К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал в Telegram глава областной военной администрации Иван Федоров.

В Воздушных силах ВСУ заявили о пусках управляемых авиационных бомб по Запорожью.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области на фоне угрозы атаки беспилотников.

28 января глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении в результате российского обстрела 12 жилых домов в Запорожье, один из ударов пришелся по двору многоэтажного дома. Пострадали шесть человек.

Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
08:33 705
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 2739
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 2962
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 3019
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 1576
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 2659
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
28 января 2026, 16:18 4513
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля
Ливан обходит Турцию и… бросается в объятия Израиля наша корреспонденция
03:12 1869
Участь задержанных мигрантов
Участь задержанных мигрантов объектив haqqin.az
02:56 2130
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
Гурбан Гурбанов: «Карабах» заслуженно проиграл, но и заслуженно вышел в плей-офф. Мы можем играть лучше»
02:52 2649
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Карабах» крупно проиграл «Ливерпулю», но впервые в истории Азербайджана вышел в плей-офф Лиги чемпионов добавлено видео
01:50 13448

