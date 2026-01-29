Золото, нефть, серебро разогнались

Биржевые цены на золото впервые в истории превысили $5600 за унцию. На торгах в четверг, 29 января, стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 6,09% и на пике достигла $5626,8 за унцию.

Оба актива выросли после того, как президент Дональд Трамп предупредил Иран о необходимости заключить ядерное соглашение с США или Тегеран столкнется с военными ударами, гораздо более серьезными, чем атака, предпринятая в июне прошлого года, пишет Bloomberg.

Поддержку драгметаллам также продолжило оказывать ослабление доллара США. Падение курса доллара сделало золото более привлекательными для зарубежных покупателей, торгующих в других валютах

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

К 08:54 по Баку Brent ускорил рост до $69,5 за баррель (+1,61%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года рос на 1,31% - до $64,34 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке также выросла на $1,06 или 1,53% - до $70,37.