Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан в феврале связан не только с маршрутом TRIPP. Речь также может пойти о возможном строительстве Штатами модульной атомной электростанции, сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источник.

По данным издания, в кулуарах армянских властных кругов обсуждается возможность подписания документа, согласно которому Армения может поручить строительство модульной атомной электростанции США.

На днях президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению для продолжения мирных усилий и укрепления стратегического партнерства.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и содействовать реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, которое было подписано в августе 2025 года. «Это была жестокая война, одна из восьми, которые я завершил, но теперь у нас есть процветание и мир», — написал республиканец.

Американский лидер указал, что «мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключим прекрасное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, договоры для наших великих производителей полупроводников, а также осуществим продажу Азербайджану произведенного в США оборонного оборудования».