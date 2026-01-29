USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Лидер Германии не видит Украину в ЕС

10:16 423

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц.

По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности для Киева и Европы. «Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — отметил украинский лидер.

Об обсуждении вступления Украины в ЕС в 2027 году в рамках мирного плана ранее Washington Post сообщили американские, украинские и европейские чиновники. Однако они отмечали, что некоторые члены ЕС, в первую очередь Венгрия, выступают против такого решения. Также несколько европейских чиновников подчеркивали в разговоре с Reuters, что принять Украину к 2027 году «абсолютно невозможно».

