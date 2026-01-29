USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

В России отменяют бакалавриат и магистратуру

10:18

Форматы «бакалавр» и «магистр» в России будут отменены в российских вузах с 1 сентября этого года, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева.

«Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — отметила Горячева.

Политик уточнила, что замена Болонской системы началась еще в 2022 году, изначально программу перехода тестировали в шести российских вузах. Теперь этот опыт масштабируется и на другие высшие учебные заведения.

Депутат также анонсировала отмену запрета на поступление на бюджет в магистратуре. С нового учебного года, по информации парламентария, это ограничение отменяется. Горячева также уточнила, что аспирантура, как и ранее, выделяется в отдельный уровень профессионального образования.

До этого стало известно о новом законопроекте, который ограничит платные места в колледжах. Так, согласно инициативе законодателей, принципы регулирования платного приема, которые были утверждены для вузов, следует распространить и на колледжи.

Ранее было названо число первокурсников колледжей в России в 2025 году.

«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:41
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
08:33
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29

