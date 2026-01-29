Армия Венесуэлы будет верна сменщице Мадуро

Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули возглавившей республику вместо Николаса Мадуро бывшей вице-президенту Делси Родригес, сообщает телеканал VTV.

Церемония прошла на территории Военной академии Венесуэлы в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. От имени силовых структур выступил министр внутренних дел, правосудия и мира Диосдадо Кабельо. Он заявил, что полиция, армия и органы гражданской безопасности признали Родригес главой государства и верховным главнокомандующим.

Министр также отметил, что присяга подтверждает верность Конституции и направлена на сохранение внутренней стабильности и общественного порядка в стране.

Родригес назначили временным лидером Венесуэлы после операции США 3 января, в ходе которой американские военные вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. По данным Bloomberg, Трамп поддержал кандидатуру Родригес из-за ее опыта в нефтяной отрасли.