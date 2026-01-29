USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Армия Венесуэлы будет верна сменщице Мадуро

10:17 209

Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули возглавившей республику вместо Николаса Мадуро бывшей вице-президенту Делси Родригес, сообщает телеканал VTV.

Церемония прошла на территории Военной академии Венесуэлы в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. От имени силовых структур выступил министр внутренних дел, правосудия и мира Диосдадо Кабельо. Он заявил, что полиция, армия и органы гражданской безопасности признали Родригес главой государства и верховным главнокомандующим.

Министр также отметил, что присяга подтверждает верность Конституции и направлена на сохранение внутренней стабильности и общественного порядка в стране.

Родригес назначили временным лидером Венесуэлы после операции США 3 января, в ходе которой американские военные вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. По данным Bloomberg, Трамп поддержал кандидатуру Родригес из-за ее опыта в нефтяной отрасли.

«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 77
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:41 274
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 427
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 823
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 551
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
08:33 1706
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 4380
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 3893
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4172
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 2096
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 3382

