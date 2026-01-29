USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
В Азербайджане цифровизируют уголовное судопроизводство

Уголовное судопроизводство в Азербайджане будет осуществляться в электронном порядке. Данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в рамках обсуждения проекта изменений в Уголовно-процессуальный кодекс.

В документе отмечается, что электронное уголовное судопроизводство будет осуществляться в соответствии с общими правилами, установленными законом, с учетом особенностей, предусмотренных статьями 51-2 и 51-3 Уголовного кодекса АР.

Согласно проекту, порядок составления процессуальных документов в электронной форме, а также правила электронной регистрации и документооборота в ходе уголовного судопроизводства будут определяться органом (структурой), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.

При ведении уголовного судопроизводства в электронном формате для документооборота и осуществления уголовно-процессуальной деятельности будут использоваться усиленная электронная подпись и сертифицированные средства электронной подписи.

Документы, составленные в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законом «Об электронной подписи и электронном документе», имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе.

Кроме того, документы, предусмотренные для составления на бумажном носителе, могут быть отправлены, сохранены и проверены с использованием усиленной электронной подписи и сертифицированных средств электронной подписи.

Документы, выданные или составленные на бумажном носителе, будут загружаться в соответствующие информационные системы следователем, дознавателем, прокурором или судьей, ведущим уголовное судопроизводство в электронном виде, с использованием усиленной электронной подписи и сертифицированных средств электронной подписи.

При необходимости проведения следственных или других процессуальных действий орган, осуществляющий уголовный процесс, сможет потребовать оригинал документа, отправленного через соответствующую информационную систему.

Для предотвращения уничтожения материалов уголовного преследования при ведении уголовного судопроизводства в электронном формате, органы, осуществляющие уголовный процесс, обеспечат создание и хранение резервных копий этих материалов.

