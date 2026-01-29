Предложение Эрдогана Трампу

USD 1.7000
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести трехсторонний саммит по Ирану, пишет турецкая газета Hürriyet.

По ее данным, Эрдоган сообщил о предложении 27 января в телефонном разговоре с президентом США. Турецкий лидер призвал провести встречу в верхах с участием США, Ирана и Турции, возможно, в режиме видеоконференции. «Сообщается, что Трамп положительно относится к этому предложению Эрдогана», - пишет обозреватель издания Ханде Фырат.

Hürriyet также сообщает, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи на этой неделе посетит Турцию для переговоров со своим коллегой Хаканом Фиданом, конкретные даты не называются.

Главы МИД Турции и Ирана в последний раз говорили по телефону 28 января, обсуждались последние события вокруг Ирана и усилия по деэскалации напряженности в регионе.

