Три проблемы в мирных переговорах России и Украины

Пока переговорщики готовятся к очередному раунду организованных США переговоров по прекращению войны в Украине, Москва и Киев остаются в тупике из-за ключевых разногласий, определяющих ход конфликта с самого его начала. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, президент Украины Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако Сибига признал, что «наиболее чувствительные вопросы до сих пор не решены». А вот спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что разногласия свелись к одной «разрешимой» проблеме, пишет Politico.

И все же Москва и Киев вышли из переговоров в ОАЭ, не сумев договориться по трем вопросам, лежащим в основе конфликта: требование России о передаче украинских территорий, будущее гарантий безопасности Украины и вопрос о том, должны ли боевые действия прекратиться до или после заключения сделки.

Оставшаяся проблема, которую, по-видимому, имел в виду Уиткофф – это судьба Донбасса на востоке Украины, которую инсайдеры называют «территориальным вопросом», отмечают журналисты.

Москва предлагает схему, которую она называет «формулой Анкориджа»: согласно ей, Украина должна уступить весь Донбасс, включая районы, которые Россия не смогла захватить. Кремль утверждает, что именно об этом договорились президенты России и США во время встречи на Аляске в прошлом году.

Но для Киева сдача территории была бы и незаконной, и крайне непопулярной мерой. Хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть сценарий, при котором этот регион будет демилитаризован и объявлен «свободной экономической зоной», но официально останется частью Украины, Москва ясно дала понять, что этого недостаточно, пишет СМИ.

После последнего визита Уиткоффа в Москву помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил позицию Кремля. «Достижение долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса», заявил он, вновь настаивая на том, что прогресс в переговорах зависит от получения Москвой всего Донбасса.

В среду госсекретарь США Марко Рубио признал наличие тупика по Донбассу. «Это все еще мост, который нам предстоит перейти. Это все еще разрыв, но, по крайней мере, нам удалось свести набор проблем к одной центральной, и она, вероятно, будет очень сложной», – сказал Рубио комитету Сената по международным отношениям.

Еще одно разногласие касается того, кто должен управлять Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе, которая находится недалеко от линии фронта и в настоящее время под контролем России. Зеленский хочет, чтобы станция контролировалась совместно Украиной и США, в то время как Москва хочет участвовать в любой сделке, предлагая вместо этого разделить контроль над станцией с Вашингтоном или, возможно, с Киевом.

Далее идет вопрос так называемых гарантий безопасности: обещанной поддержки Украины со стороны других стран в случае, если Россия предпримет еще одну попытку полномасштабного вторжения.

Ранее в этом месяце Великобритания и Франция согласились разместить войска в Украине после достижения сделки. Уиткофф назвал план безопасности «настолько сильным, насколько это вообще возможно», но остался расплывчатым в вопросе о том, как далеко пойдут сами США в защите Украины.

Согласно отчету Financial Times, опубликованному во вторник, администрация Трампа поставила послевоенные гарантии безопасности в зависимость от отказа Украины от Донбасса. Хотя Белый дом и опроверг это утверждение, отмечают журналисты.

Так называемый план из 20 пунктов, выдвинутый США, предусматривает вступление Украины в Европейский Союз в 2027 году. Членство в ЕС включает положение, призывающее страны встать на защиту друг друга в случае вторжения. ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении, но не установил дату, говорится в материале.

Москва, со своей стороны, настаивает, что не примет присутствия войск стран НАТО в Украине. Вместо этого она потребовала собственных «гарантий безопасности».

Кремль заявляет, что будет чувствовать себя в безопасности только тогда, когда вопрос о вступлении Украины в НАТО будет навсегда снят с повестки дня, когда армия Украины будет ограничена 600 000 человек (с примерно 800 000 сейчас) и когда Москве будет предоставлено эффективное право вето на любые будущие решения по обороне Украины.

Однако для простых украинцев наиболее насущной проблемой, вероятно, является вопрос прекращения огня. Киев хочет немедленного прекращения боевых действий. Москва настаивает, что сделка должна быть заключена до того, как она рассмотрит возможность паузы в боях.

До тех пор, пока такая сделка не будет окончательно достигнута, «Россия продолжит последовательно добиваться целей специальной военной операции», заявил помощник Путина Ушаков после визита Уиткоффа в Москву, используя кремлевский эвфемизм для войны, отмечает Politico.