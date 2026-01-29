Три сценария прекращения войны в Украине

По оценке издания, наиболее вероятным является продолжение войны, в то время как переговоры о ее завершении будут идти по кругу. При этом нарастающее напряжение в этом году может ослабить позиции Киева или Москвы, вынудив их пойти на сделку, к которой они пока не готовы, говорится в публикации.

Сценарий 1. Продолжение войны. Кремль по-прежнему уверен, что украинская армия сломается раньше, чем экономика России, однако Украина пока далека от краха, говорится в публикации. При этом обе стороны опасаются гнева Трампа из-за тупиковой ситуации в переговорах, пишет WSJ. Украина по-прежнему нуждается в разведданных и другой поддержке со стороны США, Россия же уязвима для более жестких санкций. Поэтому каждая сторона стремится показать, что ведет себя конструктивно, а виноват в продолжении войны противник.

Для украинского общества и руководства передача незахваченных территорий России остается одной из «красных линий». «Идея отдать Донбасс россиянам выглядит так, что они получат бесплатно территорию, на захват которой в противном случае, вероятно, потратили бы еще полмиллиона человек», — сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется давлению с целью передачи Донбасса и заявляет, что любая сделка по территории зависит от гарантий безопасности, которые включали бы европейские военные базы в Украине и, что особенно важно, поддержку со стороны США.

Сценарий 2. Украина сдается первой. Наибольшим риском для Киева WSJ назвала истощение ВСУ. Преданные солдаты сражаются без отдыха много лет, а новобранцы, не испытывающие энтузиазма, все чаще дезертируют, говорится в публикации. ВСУ компенсируют нехватку пехоты постоянным совершенствованием своих возможностей в области беспилотников, но Россия недавно догнала Украину в использовании дронов, пишет WSJ. Военные эксперты не ожидают, что в этом году ситуация на поле боя изменится. Практически непрерывное наступление России в Донбассе с конца 2023 года стало одним из самых медленных и дорогостоящих в военной истории. Небо, заполненное беспилотниками, сделало крупномасштабные маневры практически невозможными.

Если Украина исчерпает свои силы, ей, возможно, придется пойти на соглашение, которое будет трудно принять, но которое будет лучше, чем альтернативный вариант, говорится в публикации. Это может повлечь за собой удовлетворение требований Москвы в отношении территории, ограничения военной мощи Украины и восстановление влияния России на жизнь в стране, при этом США предоставят лишь слабые гарантии безопасности, пишет WSJ.

Сценарий 3. Россия устает. Российская экономика находится в стагнации, многие гражданские отрасли сокращаются. Низкие цены на нефть, украинские удары по НПЗ и действия США и Европы против российского «теневого флота» давят на энергетический сектор, от которого зависят доходы Кремля.

Газета отмечает, что бизнес-элита России давно недовольна тем, как война деформирует экономику, делая ее чрезмерно зависимой от военного производства, а также от Китая, который поставляет технологии и покупает нефть. При этом пока, по оценке издания, нет никаких признаков того, что президент РФ беспокоится о негативной реакции со стороны элит или российского общества.

Тем не менее Россия не может вести войну бесконечно. Более жесткие санкции и их более строгое применение могут ускорить ее завершение, пишет WSJ. Если Россия или обе стороны придут к выводу, что не могут продолжать войну, переговоры могут превратиться в более серьезный поиск соглашения.