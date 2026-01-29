В Азербайджане расширяют основания для обыска без суда

В Азербайджане планируется расширить перечень случаев, в которых обыск или выемка могут проводиться без решения суда.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

Законопроект вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно предлагаемым изменениям, в неотложных случаях следователь сможет проводить обыск или выемку без судебного решения при наличии точной информации о возможной подготовке либо совершении преступлений против личности или государственной власти, а также при угрозе сокрытия или уничтожения данных в информационно-коммуникационных технологиях, на электронных носителях или в цифровом виде.

Кроме того, если имеющиеся доказательства или материалы оперативно-розыскной деятельности дают достаточные основания полагать, что в ИКТ-системах, их компонентах или на электронных носителях содержится информация, имеющая значение для уголовного дела, следственные действия также могут быть проведены без судебного решения. При этом в процессе изъятия обязательно участие специалиста.