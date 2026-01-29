USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

В Азербайджане расширяют основания для обыска без суда

10:47 197

В Азербайджане планируется расширить перечень случаев, в которых обыск или выемка могут проводиться без решения суда.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

Законопроект вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно предлагаемым изменениям, в неотложных случаях следователь сможет проводить обыск или выемку без судебного решения при наличии точной информации о возможной подготовке либо совершении преступлений против личности или государственной власти, а также при угрозе сокрытия или уничтожения данных в информационно-коммуникационных технологиях, на электронных носителях или в цифровом виде.

Кроме того, если имеющиеся доказательства или материалы оперативно-розыскной деятельности дают достаточные основания полагать, что в ИКТ-системах, их компонентах или на электронных носителях содержится информация, имеющая значение для уголовного дела, следственные действия также могут быть проведены без судебного решения. При этом в процессе изъятия обязательно участие специалиста.

«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 86
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:41 282
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 431
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 829
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 556
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
08:33 1708
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 4389
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 3898
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4180
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 2098
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 3384

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 86
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:41 282
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 431
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 829
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 556
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
08:33 1708
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 4389
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 3898
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4180
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег
Все по-старому: где-то жара, а где-то снег объектив haqqin.az
03:47 2098
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 3384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться