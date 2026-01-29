«Лукойл» останется только в Казахстане

Российский «Лукойл» договорился с американской Carlyle о продаже зарубежных активов, кроме проектов в Казахстане, сообщила компания. Сделка будет зависеть от ряда условий, в том числе потребует разрешения властей США.

Компания подчеркнула, что соглашение не является эксклюзивным, «Лукойл» продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

«ПАО «Лукойл» сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО «Лукойл», владеющего зарубежными активами группы «Лукойл»). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы «Лукойл» и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии», - говорится в сообщении.