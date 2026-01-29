USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

«Лукойл» останется только в Казахстане

10:50 989

Российский «Лукойл» договорился с американской Carlyle о продаже зарубежных активов, кроме проектов в Казахстане, сообщила компания. Сделка будет зависеть от ряда условий, в том числе потребует разрешения властей США.

Компания подчеркнула, что соглашение не является эксклюзивным, «Лукойл» продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

«ПАО «Лукойл» сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО «Лукойл», владеющего зарубежными активами группы «Лукойл»). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы «Лукойл» и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии», - говорится в сообщении.

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5045
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 361
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 990
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1608
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1016
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2029
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1302
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2430
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5447
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4422
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4899

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5045
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 361
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 990
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1608
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1016
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2029
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1302
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2430
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5447
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4422
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться