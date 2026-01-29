Переговоры США, Дании и Гренландии

USD 1.7000
Представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии возобновили переговоры по урегулированию дипломатического кризиса вокруг арктического острова. Об этом сообщает агентство Reuters.

Переговоры между США, Гренландией и Данией начались в среду после месяцев напряженности между странами.

Датское Министерство иностранных дел в письменном комментарии агентству Reuters заявило, что высокопоставленные чиновники Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились, чтобы обсудить, как можно решить обеспокоенность Вашингтона по безопасности в Арктике, придерживаясь при этом красных линий Копенгагена.

Государственный секретарь США Марко Рубио 28 января заявил, что Соединенные Штаты сейчас участвуют в технических консультациях по Гренландии, которые должны принести «положительный» результат.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время выступления в парижском университете Sciences Po сказал, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать.

Напомним, после 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии.

