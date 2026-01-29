Шамшаду Аге разрешили присутствовать на похоронах матери

Находящийся под арестом по делу Meydan TV главный редактор сайта Arqument.az Шамшад Ага получил разрешение присутствовать на похоронах своей матери и траурной церемонии.

Об этом сообщил haqqin.az его адвокат Фахраддин Мехтиев.

Адвокат рассказал, что Бакинский суд по тяжким преступлениям рассмотрел ходатайство Ш.Аги об участии в похоронах матери. Суд удовлетворил ходатайство: он сможет присутствовать на похоронах и траурных церемониях в селе Шилве Лерикского района в течение трех дней.

Мать Ш.Аги скончалась накануне. В октябре прошлого года от рака умерла и его племянница.

Дело Ш.Аги в настоящее время находится на стадии судебного расследования. Он обвиняется в контрабанде и других тяжких преступлениях в составе группы лиц.