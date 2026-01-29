USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Шамшаду Аге разрешили присутствовать на похоронах матери

Инара Рафикгызы
10:57 1217

Находящийся под арестом по делу Meydan TV главный редактор сайта Arqument.az Шамшад Ага получил разрешение присутствовать на похоронах своей матери и траурной церемонии.

Об этом сообщил haqqin.az его адвокат Фахраддин Мехтиев.

Адвокат рассказал, что Бакинский суд по тяжким преступлениям рассмотрел ходатайство Ш.Аги об участии в похоронах матери. Суд удовлетворил ходатайство: он сможет присутствовать на похоронах и траурных церемониях в селе Шилве Лерикского района в течение трех дней.

Мать Ш.Аги скончалась накануне. В октябре прошлого года от рака умерла и его племянница.

Дело Ш.Аги в настоящее время находится на стадии судебного расследования. Он обвиняется в контрабанде и других тяжких преступлениях в составе группы лиц.

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5047
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 365
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 992
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1610
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1016
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2030
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1303
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2433
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5448
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4424
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4899

