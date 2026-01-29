USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Что важно покупателю, когда условия выглядят одинаково

11:02 582

На фоне единых условий на рынке недвижимости решающим фактором выбора становится доверие к стороне, сопровождающей сделку. Проект Blue Waters делает ставку на прозрачность, контроль строительства и фиксированную выгоду для покупателя.

Проект Blue Waters реализуется поэтапно на территории Sea Breeze в формате официального партнерства. Условия продаж на рынке едины: одинаковая ценовая политика, схожие скидки и единые условия рассрочки. В таких условиях именно ответственность стороны, сопровождающей сделку, становится ключевым критерием выбора.

Blue Waters фокусируется на прозрачности и контроле. Покупатели получают точную и актуальную информацию о ходе строительства — по корпусам, этапам и фактическому соответствию утвержденному графику. Коммуникация с клиентом ведется на всем протяжении проекта: от момента покупки до заселения, включая регулярные фото- и видеоотчеты.

Для покупателей, рассматривающих недвижимость с инвестиционной целью, предусмотрено сопровождение при вторичной реализации.

С 29 января в проекте Blue Waters стартует новая акция — Böyük evin sərfəli dəyəri, не имеющая аналогов на рынке. По условиям акции каждый 10-й квадратный метр предоставляется бесплатно: при покупке 50 м² оплачивается только 45 м². Первоначальный взнос составляет 10% от стоимости 45 м², оставшаяся сумма оформляется в рассрочку на 48 месяцев.

Это не временная скидка, а реальное увеличение площади без роста бюджета и без изменения базовых условий проекта.

Blue Waters — это не обещания, а понятная и прозрачная модель: контроль строительства, постоянная коммуникация и зафиксированная выгода для покупателя.

В условиях, когда предложения выглядят одинаково, решает не цена, а доверие и ответственность.

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5048
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 366
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 993
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1612
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1016
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2031
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1303
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2435
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5448
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4425
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4901

