Что важно покупателю, когда условия выглядят одинаково

На фоне единых условий на рынке недвижимости решающим фактором выбора становится доверие к стороне, сопровождающей сделку. Проект Blue Waters делает ставку на прозрачность, контроль строительства и фиксированную выгоду для покупателя.

Проект Blue Waters реализуется поэтапно на территории Sea Breeze в формате официального партнерства. Условия продаж на рынке едины: одинаковая ценовая политика, схожие скидки и единые условия рассрочки. В таких условиях именно ответственность стороны, сопровождающей сделку, становится ключевым критерием выбора.

Blue Waters фокусируется на прозрачности и контроле. Покупатели получают точную и актуальную информацию о ходе строительства — по корпусам, этапам и фактическому соответствию утвержденному графику. Коммуникация с клиентом ведется на всем протяжении проекта: от момента покупки до заселения, включая регулярные фото- и видеоотчеты.

Для покупателей, рассматривающих недвижимость с инвестиционной целью, предусмотрено сопровождение при вторичной реализации.