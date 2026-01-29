Из Нахчывана в Азербайджан

С целью соединения Нахчыванской Автономной Республики с основной электроэнергетической системой страны, а также формирования международного энергетического коридора Азербайджан–Турция–Европа начато строительство Зангезурской линии. Согласно поручению главы государства, со стороны «Азерэнержи» строится двухцепная 330-киловольтная высоковольтная линия электропередачи протяженностью 74 км от Джебраила до Агбенда и параллельно 105 км от Нахчывана до границы Ордубада, обладающая пропускной способностью 1000 мегаватт.

Проходящая вдоль реки Араз, а на ряде участков сквозь расщелины в горных и скалистых массивах, линия прокладывается «Азерэнержи» в условиях крайне сложного рельефа и тяжелого климата.

На следующем этапе проекта будет построена дополнительная линия электропередачи протяженностью 44 км через Зангезурский коридор, и в будущем эта линия будет соединена с линией, прокладываемой в направлении Агбенда и Ордубада. В то же время в городе Нахчыване будет построена новая подстанция 330 кВ. Для этой цели уже выделено 49 гектаров земельного участка и дан старт мобилизационным работам.

В качестве продолжения проекта энергетического коридора Азербайджан–Турция–Европа планируется реализация еще одного стратегического этапа. Так, предусматривается прокладка линии электропередачи 400 кВ из Нахчывана в Турцию на расстоянии 230 км и строительство впервые в истории страны преобразовательной подстанции классом напряжения 400 кВ.

С точки зрения полной интеграции Нахчыванской Автономной Республики в единую энергосистему страны, устранения зависимости автономной республики от иностранного государства в регулировании частоты, а также создания возможностей выхода на европейские энергетические рынки, данный проект имеет стратегическое значение и оценивается как один из крупнейших энергетических проектов в истории Азербайджана.