Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Из Нахчывана в Азербайджан

11:04 1420

Начато строительство линии электропередачи «Зангезур». Нахчыванская Автономная Республика будет подключена к энергосистеме страны.

С целью соединения Нахчыванской Автономной Республики с основной электроэнергетической системой страны, а также формирования международного энергетического коридора Азербайджан–Турция–Европа начато строительство Зангезурской линии. Согласно поручению главы государства, со стороны «Азерэнержи» строится двухцепная 330-киловольтная высоковольтная линия электропередачи протяженностью 74 км от Джебраила до Агбенда и параллельно 105 км от Нахчывана до границы Ордубада, обладающая пропускной способностью 1000 мегаватт.

Проходящая вдоль реки Араз, а на ряде участков сквозь расщелины в горных и скалистых массивах, линия прокладывается «Азерэнержи» в условиях крайне сложного рельефа и тяжелого климата.

На следующем этапе проекта будет построена дополнительная линия электропередачи протяженностью 44 км через Зангезурский коридор, и в будущем эта линия будет соединена с линией, прокладываемой в направлении Агбенда и Ордубада. В то же время в городе Нахчыване будет построена новая подстанция 330 кВ. Для этой цели уже выделено 49 гектаров земельного участка и дан старт мобилизационным работам.

В качестве продолжения проекта энергетического коридора Азербайджан–Турция–Европа планируется реализация еще одного стратегического этапа. Так, предусматривается прокладка линии электропередачи 400 кВ из Нахчывана в Турцию на расстоянии 230 км и строительство впервые в истории страны преобразовательной подстанции классом напряжения 400 кВ.

С точки зрения полной интеграции Нахчыванской Автономной Республики в единую энергосистему страны, устранения зависимости автономной республики от иностранного государства в регулировании частоты, а также создания возможностей выхода на европейские энергетические рынки, данный проект имеет стратегическое значение и оценивается как один из крупнейших энергетических проектов в истории Азербайджана.

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
04:18 5048
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 368
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 993
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине
10:47 1612
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1016
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2033
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1305
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
12:07 2436
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5449
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4425
Си становится Мао
Си становится Мао
03:31 4902

