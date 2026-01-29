USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Трамп хочет навязать Ирану свою волю

Тегеран открыт к переговорам с США, однако считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп просто стремится навязать свою волю, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью CNN.

Тегеран готов вести переговоры с США, но только если эти переговоры будут «настоящими», подчеркнул Галибаф.

По словам спикера, он не считает, что это «тот вид переговоров, к которому стремится президент Соединенных Штатов, он просто хочет навязать» свою волю другим.

Затронув тему наращивания американских сил в регионе, Галибаф предупредил Вашингтон, что Иран ответит в случае нападения.

«Возможно, Трамп может начать войну, но он не может ее контролировать», - подчеркнул он.

