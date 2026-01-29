Black Badge Spectre дебютирует в Азербайджане

27 января Rolls-Royce Motor Cars Baku впервые представил Black Badge Spectre в Азербайджане в рамках медиамероприятия. Зона мультимедийного события на следующий вечер стала местом празднования официального дебюта уже для клиентов.

«С момента первого дебюта модели Black Badge в 2016 году Alter ego Rolls-Royce привлёк новых клиентов в Азербайджане и способствовал нашему устойчивому успеху в качестве единственного дилерского центра в регионе на протяжении более чем десяти лет», — заявила Гюнель Алакбарова, вице-президент Improtex Motors и Rolls-Royce Motor Cars Baku. Она отметила: «Ghost, Cullinan и их версии Black Badge пользуются значительным интересом. Два года назад Spectre стал исторической вехой. Сегодня мы с радостью приветствуем его Alter ego на нашей родной земле».

Во всех аспектах Black Badge Spectre — это самый мощный и дерзкий Rolls-Royce, что идеально отражает дух людей, для которых он был создан и которые его запросили. Клиенты Rolls-Royce не принимают ничего, кроме безупречно созданных продуктов и бескомпромиссного опыта. Клиенты Black Badge требуют более яркого характера и отношения, отражающего их мир и их индивидуальную историю. Франк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии Rolls-Royce Motor Cars, прокомментировал: «С выходом Black Badge Spectre исключительный импульс Spectre с его уникально тихим, легким, но мощным характером вождения будет продолжен». Он подчеркнул: «Во всех смыслах Black Badge Spectre — это в первую очередь Rolls-Royce и лишь затем электрический автомобиль». Чтобы эта философия точно отражала то, как клиенты используют свои автомобили в реальных условиях, группа владельцев Rolls-Royce Black Badge предоставила инженерам доступ к своим анонимизированным данным о вождении, что позволило специалистам по силовым установкам количественно проанализировать стиль вождения на протяжении сотен тысяч совокупных миль. Это показало, что клиенты чаще используют максимальную мощность короткими импульсами, а не в течение длительных периодов. Black Badge Spectre способен выдавать четырехзначный крутящий момент (1075 Нм) при рекордной мощности 485 кВт (659 л.с.). Это делает Black Badge Spectre самым мощным Rolls-Royce в истории.

Более эмоциональный опыт вождения Для Black Badge Spectre концепция мощных импульсных выбросов энергии доведена до предела благодаря двум инновациям в силовой установке. Эти функции имеют исторический прецедент: в самолетах с легендарным двигателем Rolls-Royce Merlin, таких как Supermarine Spitfire, пилоты могли получить кратковременный прирост мощности, нажав переключатель на секторе управления тягой. Пилоты были обязаны сообщать об использовании этой функции при посадке в качестве меры предосторожности для инженеров — требование, которое сегодня не распространяется на водителей Black Badge Spectre. Первая инновация — уникальный режим Infinity Mode, дань символу бесконечности, используемому для обозначения Black Badge Rolls-Royce. При нажатии кнопки Infinity ∞ на рулевом колесе становится доступна вся мощность 485 кВт (659 л.с.), обеспечивая более прямой отклик акселератора. Black Badge Spectre также оснащён режимом Spirited Mode, который позволяет водителю ощутить интенсивное, мгновенное ускорение. В этом режиме крутящий момент временно усиливается до знаковых 1075 Нм.

Дизайн BLACK BADGE – эстетика в темных тонах Как и все предыдущие модели Black Badge, Black Badge Spectre получил зеркально отполированные декоративные элементы в фирменном тёмном исполнении, подчеркивающем его noir-характер. Это включает рамку фирменной решётки Парфенон, статуэтку Spirit of Ecstasy и эмблему Double R. Продолжая приверженность современным ремесленным технологиям, Rolls-Royce разработал уникальный элемент, усиливающий и подчёркивающий подсвеченную решетку радиатора Black Badge Spectre. Для автомобиля была внедрена новая задняя панель подсвеченной решетки, позволяющая клиентам продлить выбранный цвет кузова на эту новую поверхность либо создать уникальный акцент, дополняющий линию кузова или интерьер. С момента посадки в Black Badge Spectre его уникальный характер становится сразу очевидным благодаря выразительному интерьерному оформлению. Узор на подсвеченной панели Illuminated Fascia — абстрактное выражение Spirit of Ecstasy — теперь включает символ бесконечности, используемый во всей линейке Black Badge. Этот символ бесконечной мощности ранее отмечал исторические рекорды скорости на воде и является знаком, которому доверяли пионеры адреналина. Панель состоит более чем из 5 500 «звёзд» различного размера и интенсивности, расположенных на фоне Piano Black «неба». Символ Black Badge Infinity также интегрирован в интерьер автомобиля и вышит на кожаной секции Waterfall, разделяющей задние сиденья. Приборные шкалы Black Badge Spectre могут быть персонализированы путем выбора цветовой темы, что позволяет клиентам гармонизировать физические и цифровые поверхности автомобиля через операционную систему SPIRIT. Эта цифровая архитектура роскоши также предоставляет доступ к удаленным функциям, таким как статус зарядки, и к эксклюзивному цифровому клубу владельцев бренда — Whispers. Тиманн подчеркнул: «Наши инженеры объединили собственный глубокий опыт работы с персоной Black Badge, анализ данных и качественную обратную связь клиентов, чтобы создать интенсивный и бескомпромиссный характер — усиленное alter ego нашего бренда».