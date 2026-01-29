USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Европа решит, что делать с КСИР

11:31 509

Европейский союз готовится включить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических группировок. К этому шагу ЕС подтолкнули изменения позиции Франции. Это решение, которое ранее поддержали Германия и Италия, станет ответом на жестокое подавление протестов в Иране и приведет к замораживанию активов организации, сообщает Reuters.

Долгое время официальный Париж колебался относительно этого шага, пытаясь сохранить каналы для диалога, однако эскалация насилия со стороны иранского режима заставила правительство Эммануэля Макрона присоединиться к позиции США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что действия иранских властей требуют максимально строгой международной реакции.

«Невыносимые подавления мирного восстания иранского народа не могут остаться без ответа. Чрезвычайное мужество, которое они проявили перед лицом слепого насилия, развязанного против них, не может быть напрасным», – подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Ожидается, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 29 января это решение будет политически одобрено, несмотря на необходимость единогласного голосования всех 27 стран-членов. 

Внесение КСИР в террористический список будет означать полное замораживание активов организации в Европе и запрет на любые финансовые операции с ее структурами. Это нанесет мощный удар по экономической базе иранских силовиков, поскольку Корпус контролирует значительную долю теневой экономики и стратегических предприятий Ирана. Параллельно с этим ЕС готовит новый пакет персональных санкций против чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5050
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 376
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 994
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1615
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1017
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2035
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1309
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2439
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5452
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4427
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4905

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5050
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 376
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 994
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1615
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1017
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2035
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1309
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2439
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5452
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4427
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4905
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться