Европа решит, что делать с КСИР

Европейский союз готовится включить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических группировок. К этому шагу ЕС подтолкнули изменения позиции Франции. Это решение, которое ранее поддержали Германия и Италия, станет ответом на жестокое подавление протестов в Иране и приведет к замораживанию активов организации, сообщает Reuters.

Долгое время официальный Париж колебался относительно этого шага, пытаясь сохранить каналы для диалога, однако эскалация насилия со стороны иранского режима заставила правительство Эммануэля Макрона присоединиться к позиции США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что действия иранских властей требуют максимально строгой международной реакции.

«Невыносимые подавления мирного восстания иранского народа не могут остаться без ответа. Чрезвычайное мужество, которое они проявили перед лицом слепого насилия, развязанного против них, не может быть напрасным», – подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Ожидается, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 29 января это решение будет политически одобрено, несмотря на необходимость единогласного голосования всех 27 стран-членов.

Внесение КСИР в террористический список будет означать полное замораживание активов организации в Европе и запрет на любые финансовые операции с ее структурами. Это нанесет мощный удар по экономической базе иранских силовиков, поскольку Корпус контролирует значительную долю теневой экономики и стратегических предприятий Ирана. Параллельно с этим ЕС готовит новый пакет персональных санкций против чиновников, причастных к нарушениям прав человека.