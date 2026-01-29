Французы арестовали Grinch

Власти Франции ввели административный арест в отношении ранее задержанного нефтяного танкера Grinch. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Марселя. Капитан танкера, 58-летний гражданин Индии, ранее взятый под стражу французскими властями, освобожден и вернулся на борт.

Как передает французский телеканал BFMTV, танкер следовал из Мурманска под ложным флагом Коморских островов. После задержания судно направили в порт Марсель-Фос. BFMTV также указывает на то, что Grinch внесен в санкционный список Великобритании и находится под санкциями ЕС и США, однако фигурирует в их черных списках под другими названиями. Судно занимается экспортом нефтепродуктов в основном в Китай и Индию.

После задержания танкера Grinch 22 января в Средиземном море президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что при проведении операции Францию поддерживали несколько союзников, в том числе Великобритания. Он также указал, что судно находится под международными санкциями и, предположительно, следовало под ложным флагом.