Французы арестовали Grinch

Власти Франции ввели административный арест в отношении ранее задержанного нефтяного танкера Grinch. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Марселя. Капитан танкера, 58-летний гражданин Индии, ранее взятый под стражу французскими властями, освобожден и вернулся на борт.

Как передает французский телеканал BFMTV, танкер следовал из Мурманска под ложным флагом Коморских островов. После задержания судно направили в порт Марсель-Фос. BFMTV также указывает на то, что Grinch внесен в санкционный список Великобритании и находится под санкциями ЕС и США, однако фигурирует в их черных списках под другими названиями. Судно занимается экспортом нефтепродуктов в основном в Китай и Индию.

После задержания танкера Grinch 22 января в Средиземном море президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что при проведении операции Францию поддерживали несколько союзников, в том числе Великобритания. Он также указал, что судно находится под международными санкциями и, предположительно, следовало под ложным флагом.

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5053
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 379
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 995
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1616
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1017
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2035
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1310
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2440
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5453
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4428
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4905

