Страсти в Миннеаполисе не утихают

Федеральные служащие, участвовавшие в операции в Миннеаполисе, в ходе которой был убит гражданин США Алекс Претти, отстранены от службы. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США, назвавшего данный шаг стандартной процедурой в подобных случаях.

По данным NBC News, речь идет о двух агентах погранично-таможенной службы США, которые стреляли в Претти. Их имена не разглашаются.

37‑летний медбрат отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов Алекс Претти был застрелен 24 января на окраине Миннеаполиса во время рейда по задержанию мигрантов для депортации. Министерство внутренней безопасности США изначально заявило, что Претти был вооружен, а агенты открыли стрельбу «в целях самообороны». Очевидцы, местные чиновники и семья жертвы оспорили эту версию, указав, что в руке у медбрата был телефон, а не оружие. Видеокадры с места инцидента также показывают, что Претти не оказывал сопротивления и в момент стрельбы лежал на земле.

Президент США Дональд Трамп после волны возмущения из‑за убийства Претти объявил о проведении «честного и достойного расследования» произошедшего. Конгресс США уже получил отчет по итогам предварительного внутреннего расследования инцидента. В нем нет упоминания о том, что Претти тянулся к оружию в момент задержания, что противоречит первоначальным заявлениям администрации Трампа.

В штат Миннесота в рамках инициированной администрацией Трампа «активизации мер по соблюдению иммиграционного законодательства» были отправлены тысячи федеральных сотрудников, которые проводят жесткие рейды против мигрантов.

Смерть Претти произошла менее чем через три недели после убийства агентом Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе 37-летней Рене Николь Гуд. Администрация Трампа утверждает, что Гуд была «внутренней террористкой» и что застреливший ее сотрудник ICE действовал в порядке самообороны, поскольку та якобы попыталась его «переехать».

Жители Миннеаполиса массово выступают против антимигрантских рейдов, добровольные наблюдатели стали предупреждать соседей о присутствии ICE, семьям мигрантов, которые боятся выходить из дома, организована доставка продуктов, проводятся масштабные акции протеста.