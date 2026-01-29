Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку

Иранскому политику Азар Мансури было поручено обратиться к верховному лидеру, чтобы убедить его уйти в отставку и передать власть переходному совету. Однако, пишет Euractiv, этот план не удалось воплотить в жизнь из-за угроз иранских властей в адрес лидеров реформистского движения. Позднее иранские СМИ сообщили, что Мансури рассказала о предполагаемой попытке покушения. Во время поездки в ее загородный дом она и члены ее семьи заметили, что отопительная труба была герметично заделана новым изоляционным материалом — по ее утверждению, это могло привести к смертельному отравлению угарным газом. Фракция, связанная с Мансури, как сообщают осведомленные источники издания, также дистанцировалась от президента Масуда Пезешкиана, несмотря на его прежние связи с реформаторами.

Лидеры реформистского движения договорились публично потребовать отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи и передачи власти временному совету. Об этом Euractiv рассказали источники, знакомые с обсуждением.

Одной из причин, почему иранская оппозиция хотела потребовать отставки Хаменеи, стало недовольство в связи с многочисленными жертвами среди протестующих в Тегеране и других крупных городах исламской республики.

Согласно ст. 111 гл. 8 Конституции Исламской Республики Иран, лидер страны смещается с поста, если не в состоянии исполнять свои законные обязанности, или утратил качества, необходимые для должности, прописанные в Конституции Ирана, или изначально не соответствовал этим требованиям. В случае кончины, добровольного отстранения либо смещения с должности члены экспертного совета должны как можно скорее определить и представить нового лидера.

Массовые протесты в Иране вспыхнули в конце декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Минздрава Ирана сообщил о смерти как минимум 30 тыс. человек. Официальные иранские власти сообщили о смерти 3117 человек в ходе массовых беспорядков.

Накануне, 28 января, Трамп предупредил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln. По словам американского лидера, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки с Вашингтоном, то Иран ждет еще более худшая атака, чем прошлый удар США по ядерным объектам страны.