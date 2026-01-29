USD 1.7000
В Госслужбе обсудили зимний призыв в армию

12:02 313

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу состоялось заседание Центральной призывной комиссии по вопросу хода январского призыва на срочную действительную военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании, на котором председательствовал начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов, был обсужден ход исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики «О призыве с 1 по 30 января 2026 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Было подчеркнуто, что для успешного проведения призыва в январе 2026 года и качественного комплектования Вооруженных сил военнослужащими срочной военной службы проводится необходимая работа.

Центральная призывная комиссия, созданная соответствующим постановлением Кабинета министров, руководит деятельностью районных (городских) призывных комиссий и осуществляет контроль за их деятельностью в связи с призывом граждан на срочную военную службу.

Отметим, что в Центральной призывной комиссии представлены 16 государственных структур.

В завершение заседания по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

