Кочарян собирает оппозицию в кулак

Существует возможность формирования крупного оппозиционного блока на выборах. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг экс-президент Армении Роберт Кочарян.

«Во внутриполитической сфере сложилась уникальная ситуация. Я не помню в истории Армении выборов, где в ходе предвыборной кампании проходили бы обсуждения на тему «Арарат или Арагац». Никогда не шло речи о защите национальной идентичности, церкви», - сказал Кочарян.

По его словам, представители оппозиции, находящихся на разных полюсах по фундаментальным вопросам, используют схожую риторику.

«Это значит, что есть серьезное поле для сотрудничества оппозиции, синхронизации тезисов. Исключительная ситуация. Это обстоятельство внушает оптимизм – возможно сформировать крупный предвыборный блок, потому что по фундаментальным вопросам подходы похожи», - сказал Кочарян.

Раньше борьба проходила между политическими фигурами и программами. Кто-то был более либеральным, кто-то выступал с социалистическими взглядами.

«Но я не помню, чтобы мы когда-либо говорили о церкви, обсуждали вопрос сохранения ее единства», - сказал Кочарян.

Напомним, выборы в парламент Армении пройдут в июне 2026 года.