USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

В Гяндже 10-миллионный пассажир воспользовался услугами BakuBus

12:21 99

В рамках деятельности по пассажирским перевозкам, реализуемой ООО BakuBus в городе Гянджа, достигнут очередной значимый показатель. Общее число пассажиров, перевезенных по регулярным маршрутным линиям, действующим на территории города, достигло 10 миллионов человек.

В связи с этим событием 10-миллионный пассажир, воспользовавшийся маршрутными линиями ООО BakuBus в Гяндже, — Семендер Гасанов — был торжественно встречен в Гянджинском автобусном парке. Благодарственное письмо и символические подарки пассажиру были вручены водителем Туралом Вердиевым, управлявшим автобусом с государственным регистрационным номером 77 JZ 914, а также представителем ООО BakuBus.

Отметим, что с сентября 2025 года ООО BakuBus осуществляет деятельность в городе Гянджа, последовательно реализуя меры, направленные на повышение качества пассажирских перевозок и внедрение современных стандартов обслуживания. В рамках проекта в эксплуатацию введено 20 маршрутных линий, а к процессу перевозок привлечено 280 современных автобусов, соответствующих экологическому стандарту EURO 6.

Одновременно с этим, в целях повышения удобства для пассажиров, была внедрена система безналичной оплаты CityCard. Пассажиры могут легко оплачивать проезд с помощью платёжной карты CityCard, мобильного приложения CityCard Azerbaijan, любых банковских карт, а также через сервисы Google Pay и Apple Pay.

В результате проведенных мероприятий интерес к общественному транспорту в городе Гянджа значительно возрос, и ООО BakuBus в короткие сроки завоевало доверие как надёжный и современный оператор пассажирских перевозок.

ООО BakuBus и в дальнейшем продолжит деятельность, направленную на дальнейшее повышение качества услуг, предоставляемых пассажирам в городе Гянджа, а также на устойчивое развитие транспортной системы.

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5057
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 393
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 997
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1620
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1023
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2039
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1314
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2447
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5458
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4432
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4908

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор
04:18 5057
Кочарян собирает оппозицию в кулак
Кочарян собирает оппозицию в кулак
12:13 393
«Лукойл» останется только в Казахстане
«Лукойл» останется только в Казахстане
10:50 997
Три сценария прекращения войны в Украине
Три сценария прекращения войны в Украине по версии The Wall Street Journal
10:47 1620
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
Лидер Германии не видит Украину в ЕС
10:16 1023
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
Названа новая цель визита вице-президента США на Южный Кавказ
10:13 2039
Золото, нефть, серебро разогнались
Золото, нефть, серебро разогнались
10:10 1314
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном
Прогресса в переговорах нет. Трамп думает, что делать с Ираном обновлено 12:07
12:07 2447
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
За одну ночь «Карабах» заработал 5,5 млн евро
07:02 5458
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
«Карабах» получил бонусные очки, Азербайджан опередил Словению в рейтинге УЕФА
04:32 4432
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 4908
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться