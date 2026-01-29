В Гяндже 10-миллионный пассажир воспользовался услугами BakuBus

В рамках деятельности по пассажирским перевозкам, реализуемой ООО BakuBus в городе Гянджа, достигнут очередной значимый показатель. Общее число пассажиров, перевезенных по регулярным маршрутным линиям, действующим на территории города, достигло 10 миллионов человек. В связи с этим событием 10-миллионный пассажир, воспользовавшийся маршрутными линиями ООО BakuBus в Гяндже, — Семендер Гасанов — был торжественно встречен в Гянджинском автобусном парке. Благодарственное письмо и символические подарки пассажиру были вручены водителем Туралом Вердиевым, управлявшим автобусом с государственным регистрационным номером 77 JZ 914, а также представителем ООО BakuBus.

Отметим, что с сентября 2025 года ООО BakuBus осуществляет деятельность в городе Гянджа, последовательно реализуя меры, направленные на повышение качества пассажирских перевозок и внедрение современных стандартов обслуживания. В рамках проекта в эксплуатацию введено 20 маршрутных линий, а к процессу перевозок привлечено 280 современных автобусов, соответствующих экологическому стандарту EURO 6. Одновременно с этим, в целях повышения удобства для пассажиров, была внедрена система безналичной оплаты CityCard. Пассажиры могут легко оплачивать проезд с помощью платёжной карты CityCard, мобильного приложения CityCard Azerbaijan, любых банковских карт, а также через сервисы Google Pay и Apple Pay.