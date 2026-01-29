USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Интерпол задержал Будагова в Турции

12:41 937

В Турции задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по обвинению в краже.

Как сообщили в МВД Азербайджана, задержанный Будагов Озан Чингиз оглу был объявлен в розыск управлением полиции Газахского района в рамках уголовного дела о краже.

Его местонахождение удалось установить по линии Интерпола, мужчину задержали в Турции.

В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола при МВД Азербайджана совместно с уполномоченными структурами принимает меры для возвращения Будагова в страну.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 3
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 303
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1857
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5217
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2712
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 513
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1016
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 678
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 686
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1040
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2810

