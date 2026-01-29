USD 1.7000
Мерц отверг роль посредника

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность прямого диалога Берлина с Москвой, подчеркнув, что ФРГ не намерена брать на себя посредническую роль. Об этом сообщил немецкий журнал Stern.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», – сказал Мерц по итогам консультаций в коалиционном совете.

Канцлер отметил, что Германия «с большой поддержкой» наблюдает за развитием переговорного процесса и выражает надежду на его скорое завершение.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 5
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 305
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1859
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5219
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2713
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 518
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1018
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 678
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 687
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1041
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2812
