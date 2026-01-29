Мерц отверг роль посредника

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность прямого диалога Берлина с Москвой, подчеркнув, что ФРГ не намерена брать на себя посредническую роль. Об этом сообщил немецкий журнал Stern.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», – сказал Мерц по итогам консультаций в коалиционном совете.

Канцлер отметил, что Германия «с большой поддержкой» наблюдает за развитием переговорного процесса и выражает надежду на его скорое завершение.