USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

На Кубе дела плохи

12:43 948

На фоне усиливающегося со стороны президента США Дональда Трампа давления на Кубу запасов нефти на острове Свободы при нынешнем уровне потребления и производства хватит на 15–20 дней. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные платформы Kpler.

По данным Kpler, с начала года поставки нефти на Кубу составили лишь 84,9 тыс. баррелей. Это соответствует примерно 3 тыс. баррелей в день — против среднего показателя в 37 тыс. баррелей в день в 2025 году. Запасы нефти в стране составляют примерно 460 тыс. баррелей.

Ранее СМИ сообщали, что новое руководство Венесуэлы пообещало США прекратить поставки нефти на Кубу. Также сообщалось, что Мексика приостанавливает поставки нефти туда. Это косвенно подтвердила президент этой страны Клаудия Шейнбаум, заявив, что прекращение поставок нефти на Кубу — суверенное решение Мексики, а не результат давления извне.

FT пишет, что если поставки не возобновятся, Кубе, скорее всего, придется вводить жесткое нормирование на подачу электроэнергии. Уже сейчас в стране наблюдаются регулярные отключения электричества. FT также отмечает крайнюю нерегулярность поставок нефти из России и Алжира на Кубу. Последняя поставка российской нефти, по ее данным, была в октябре 2025 года, а из Алжира — почти год назад.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 7
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 310
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1861
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5219
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2716
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 521
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1021
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 679
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 690
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1043
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2812

ЭТО ВАЖНО

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 7
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 310
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1861
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5219
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2716
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 521
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1021
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 679
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 690
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1043
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2812
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться