На Кубе дела плохи

На фоне усиливающегося со стороны президента США Дональда Трампа давления на Кубу запасов нефти на острове Свободы при нынешнем уровне потребления и производства хватит на 15–20 дней. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные платформы Kpler.

По данным Kpler, с начала года поставки нефти на Кубу составили лишь 84,9 тыс. баррелей. Это соответствует примерно 3 тыс. баррелей в день — против среднего показателя в 37 тыс. баррелей в день в 2025 году. Запасы нефти в стране составляют примерно 460 тыс. баррелей.

Ранее СМИ сообщали, что новое руководство Венесуэлы пообещало США прекратить поставки нефти на Кубу. Также сообщалось, что Мексика приостанавливает поставки нефти туда. Это косвенно подтвердила президент этой страны Клаудия Шейнбаум, заявив, что прекращение поставок нефти на Кубу — суверенное решение Мексики, а не результат давления извне.

FT пишет, что если поставки не возобновятся, Кубе, скорее всего, придется вводить жесткое нормирование на подачу электроэнергии. Уже сейчас в стране наблюдаются регулярные отключения электричества. FT также отмечает крайнюю нерегулярность поставок нефти из России и Алжира на Кубу. Последняя поставка российской нефти, по ее данным, была в октябре 2025 года, а из Алжира — почти год назад.