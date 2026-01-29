Нефть приносит России все меньше денег

Доходы России от экспорта нефти в 2025 году снизились на 20% по сравнению с предыдущим годом из-за действия санкций и падения мировых цен. Об этом сообщила газета Financial Times.

В ноябре 2025 года разница в ценах между нефтью марок Brent и основной российской Urals превысила $24 за баррель на фоне введенных США санкций, отмечает Financial Times. В течение двух предыдущих лет ценовой разрыв составлял порядка $15.

Средняя цена барреля Urals в декабре, согласно данным Минэкономразвития России, сложилась на уровне $39,18.

Отметим, что дисконт на нефть представляет собой разницу в стоимости между конкретной маркой и эталонной нефтью, как правило Brent, и формируется с учетом качества сырья, конъюнктуры рынка и внешнеполитических факторов.

Из январского прогноза Минфина следует, что федеральный бюджет России в январе 2026 года может недополучить 231,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов из-за отклонения фактических поступлений от ожидаемых параметров. Месяцем ранее объем недополученных доходов оценивался в 137,6 млрд рублей.