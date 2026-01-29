USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Нефть приносит России все меньше денег

12:48 560

Доходы России от экспорта нефти в 2025 году снизились на 20% по сравнению с предыдущим годом из-за действия санкций и падения мировых цен. Об этом сообщила газета Financial Times.

В ноябре 2025 года разница в ценах между нефтью марок Brent и основной российской Urals превысила $24 за баррель на фоне введенных США санкций, отмечает Financial Times. В течение двух предыдущих лет ценовой разрыв составлял порядка $15.

Средняя цена барреля Urals в декабре, согласно данным Минэкономразвития России, сложилась на уровне $39,18.

Отметим, что дисконт на нефть представляет собой разницу в стоимости между конкретной маркой и эталонной нефтью, как правило Brent, и формируется с учетом качества сырья, конъюнктуры рынка и внешнеполитических факторов.

Из январского прогноза Минфина следует, что федеральный бюджет России в январе 2026 года может недополучить 231,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов из-за отклонения фактических поступлений от ожидаемых параметров. Месяцем ранее объем недополученных доходов оценивался в 137,6 млрд рублей.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 11
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 316
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1863
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5220
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2718
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 523
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1023
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 681
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 691
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1043
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2813

ЭТО ВАЖНО

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 11
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 316
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1863
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5220
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2718
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 523
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1023
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 681
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 691
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1043
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2813
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться