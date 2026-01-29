USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Хагвердиев брал на работу за взятки

Инара Рафикгызы
12:57 944

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника дома отдыха Министерства обороны майора Ильхама Хагвердиева.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Фикрета Алиева. Подготовительное заседание суда назначено на 9 февраля.

Майор Хагвердиев был привлечен к уголовной ответственности в октябре прошлого года. Ему предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса АР. Решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 20 дней.

Отметим, что факт коррупции в доме отдыха Министерства обороны был выявлен Республиканской военной прокуратурой. По результатам проведенного расследования были приняты соответствующие законные меры. Предварительным следствием установлено, что Ильхам Хагвердиев, злоупотребляя должностными полномочиями, за взятки устраивал на работу гражданских лиц.

Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 275
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1850
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5215
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2697
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 496
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1001
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 672
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 679
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1030
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2800
Переиграть. И как бы не проиграть
Переиграть. И как бы не проиграть наша корреспонденция
02:29 4116

