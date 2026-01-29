Хагвердиев брал на работу за взятки

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Фикрета Алиева. Подготовительное заседание суда назначено на 9 февраля.

Майор Хагвердиев был привлечен к уголовной ответственности в октябре прошлого года. Ему предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса АР. Решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 20 дней.

Отметим, что факт коррупции в доме отдыха Министерства обороны был выявлен Республиканской военной прокуратурой. По результатам проведенного расследования были приняты соответствующие законные меры. Предварительным следствием установлено, что Ильхам Хагвердиев, злоупотребляя должностными полномочиями, за взятки устраивал на работу гражданских лиц.