Полмиллиарда на гвардейцев Трампа

Развертывание Национальной гвардии США по всей стране с июня 2025 года обошлось более чем в $500 млн, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные бюджетного управления Конгресса в письме сенатору от Орегона демократу Джеффу Меркли.

По подсчетам управления, в связи с тем, что сроки миссии нацгвардии в Вашингтоне и Мемфисе не установлены, а администрация США планирует направить нацгвардейцев еще и в Миннеаполис, расходы на размещение войск в 2026 году могут превысить $1 млрд.

Президент США Дональд Трамп начал развертывание войск летом 2025-го на фоне протестов против ужесточения миграционной политики, включая депортации. В июне американский президент подписал меморандум об отправке в Лос-Анджелес 2 тыс. нацгвардейцев на фоне вспыхнувших в штате массовых беспорядков. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал федеральное правительство за нарушение суверенитета штата и инициировал судебное преследование президента. В сентябре окружной судья Калифорнии признал действия Трампа незаконными.

В том же месяце Трамп объявил об отправке нацгвардейцев в Портленд, крупнейший город штата Орегон. Местные власти подали иск к президентской администрации и добились временного запрета на развертывание войск.

В октябре около 200 солдат нацгвардии Техаса были направлены в пригород Чикаго, чтобы охранять федеральное имущество и сотрудников, в первую очередь работников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В Иллинойсе ICE развернула масштабную операцию под оперативным названием Midway Blitz, направленную против нелегальных мигрантов. Это решение вызвало недовольство местных жителей.

1 января 2026 года Трамп объявил о выводе Национальной гвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда.

В начале января ICE проводила рейд в Миннеаполисе, во время которого один из сотрудник застрелил 37-летнюю жительницу Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты. Официальные лица из администрации американского президента настаивают, что офицер поступил так в целях самообороны.

15 января президент США пригрозил применить в отношении Миннесоты закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, если политики штата «не подчинятся закону и не прекратят нападения профессиональных подстрекателей и мятежников на патриотов» из иммиграционной и таможенной полиции США.

Закон позволяет американскому президенту вводить в штаты армейские подразделения для подавления беспорядков, восстаний или противодействия местным властям, если те «не способны или не желают» поддерживать общественный порядок. Последний раз его применяли в 1992 году - и тоже для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе.