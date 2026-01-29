Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины

Силы обороны Украины на территории Харьковской области продолжают зачистку населенных пунктов от российских войск, наносят им потери и берут в плен нарушивших границу военнослужащих, сообщил спикер Госпогранслужбы (ГПС) полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости».

По его словам, россияне продолжают пытаться продвинуться вглубь Харьковской области и расширить зону боевых действий, при этом наибольшая активность фиксируется в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное и Круглое (около Дегтярного).

«Попытки продвижения в России – это малые пехотные группы. Технику россияне не использует и несут большие потери. Наши подразделения не просто отражают атаки, а также зачищают эту местность. Так было, к примеру, за вчерашний день. Защитники берут в плен россиян, которые зашли на территорию Украины», – рассказал в эфире спикер ГПС.

Он добавил, что активность российских войск наблюдается и в районе Волчанских хуторов, на участках обороны, где действуют подразделения Госпогранслужбы.

21 января в ГПС Украины сообщали, что российские войска ведут наиболее активные боевые действия в Харьковской области на направлениях Дегтярное, Нестерное и Круглое, за исключением Покровского и Лиманского участков.