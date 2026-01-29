USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины

13:07 1046

Силы обороны Украины на территории Харьковской области продолжают зачистку населенных пунктов от российских войск, наносят им потери и берут в плен нарушивших границу военнослужащих, сообщил спикер Госпогранслужбы (ГПС) полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости».

По его словам, россияне продолжают пытаться продвинуться вглубь Харьковской области и расширить зону боевых действий, при этом наибольшая активность фиксируется в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное и Круглое (около Дегтярного).

«Попытки продвижения в России – это малые пехотные группы. Технику россияне не использует и несут большие потери. Наши подразделения не просто отражают атаки, а также зачищают эту местность. Так было, к примеру, за вчерашний день. Защитники берут в плен россиян, которые зашли на территорию Украины», – рассказал в эфире спикер ГПС.

Он добавил, что активность российских войск наблюдается и в районе Волчанских хуторов, на участках обороны, где действуют подразделения Госпогранслужбы.

21 января в ГПС Украины сообщали, что российские войска ведут наиболее активные боевые действия в Харьковской области на направлениях Дегтярное, Нестерное и Круглое, за исключением Покровского и Лиманского участков.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 21
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 327
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1868
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5222
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2724
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 525
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1028
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 683
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 694
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1047
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2818

ЭТО ВАЖНО

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 21
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 327
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1868
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5222
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2724
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 525
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1028
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 683
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 694
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1047
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться