Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?

Кыргызстан ввел временные ограничения на ввоз скота и мясной продукции из Индии в связи с вирусом Нипах. Такое решение приняла Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

В ряде стран Азии усилен санитарный контроль в связи с выявлением в индийском штате Западная Бенгалия случаев заражения вирусом Нипах, представляющим серьезную опасность для человека. В начале января сообщалось, что в Индии вирусом заразились пять медицинских работников, один из них находился в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения Индии 28 января сообщило, что с декабря в Западной Бенгалии зарегистрированы два случая заражения вирусом Нипах. Были выявлены и обследованы 196 человек, контактировавших с заболевшими, однако признаков инфекции у них не обнаружили. В министерстве также заявили о распространении ложной информации и необоснованных слухов.

Основным природным резервуаром вируса считаются летучие мыши (крыланы). Инфекция может передаваться от животных, а также при контакте с зараженным человеком. Вакцины против вируса Нипах не существует, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при заражении может составлять от 40 до 75 процентов. Инкубационный период заболевания может длиться от нескольких дней до двух недель. К основным симптомам относятся повышение температуры тела, головная боль, кашель, затрудненное дыхание и общая слабость.

Следует отметить, что Азербайджан также входит в число стран, импортирующих мясо из Индии. Согласно официальной статистике, в период с января по октябрь 2025 года из этой страны в Азербайджан было импортировано 920 тонн мяса на 3 миллиона долларов. Таким образом, один килограмм мяса, импортированного из Индии, стоил в среднем 5,5 маната. Это на 0,4 маната больше, чем в 2024 году. За отчетный период импорт мяса из Индии увеличился на 32,8 процента, или на 227 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.