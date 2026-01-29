USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?

Отдел информации
13:07 694

Кыргызстан ввел временные ограничения на ввоз скота и мясной продукции из Индии в связи с вирусом Нипах. Такое решение приняла Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

В ведомстве пояснили, что мера направлена на обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности страны.

В ряде стран Азии усилен санитарный контроль в связи с выявлением в индийском штате Западная Бенгалия случаев заражения вирусом Нипах, представляющим серьезную опасность для человека. В начале января сообщалось, что в Индии вирусом заразились пять медицинских работников, один из них находился в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения Индии 28 января сообщило, что с декабря в Западной Бенгалии зарегистрированы два случая заражения вирусом Нипах. Были выявлены и обследованы 196 человек, контактировавших с заболевшими, однако признаков инфекции у них не обнаружили. В министерстве также заявили о распространении ложной информации и необоснованных слухов.

Основным природным резервуаром вируса считаются летучие мыши (крыланы). Инфекция может передаваться от животных, а также при контакте с зараженным человеком. Вакцины против вируса Нипах не существует, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при заражении может составлять от 40 до 75 процентов. Инкубационный период заболевания может длиться от нескольких дней до двух недель. К основным симптомам относятся повышение температуры тела, головная боль, кашель, затрудненное дыхание и общая слабость.

Следует отметить, что Азербайджан также входит в число стран, импортирующих мясо из Индии. Согласно официальной статистике, в период с января по октябрь 2025 года из этой страны в Азербайджан было импортировано 920 тонн мяса на 3 миллиона долларов. Таким образом, один килограмм мяса, импортированного из Индии, стоил в среднем 5,5 маната. Это на 0,4 маната больше, чем в 2024 году. За отчетный период импорт мяса из Индии увеличился на 32,8 процента, или на 227 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 23
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 331
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1868
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5223
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2726
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 527
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1030
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 684
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 695
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1047
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2818

ЭТО ВАЖНО

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 23
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 331
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1868
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5223
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2726
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 527
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1030
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 684
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 695
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1047
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться