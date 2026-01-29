Венгрия не допустит Украину в Евросоюз

Венгрия, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не допустит вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 29 января заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что», — написал он в соцсети X.

Орбан добавил, что Венгрия является одним из немногих европейских государств, которое обладает достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя.

Политик отметил, что правительство следует тому, что ему поручил народ, уточнив, что 95% венгров отвергли ускоренное членство Украины в ЕС ради защиты фермерских хозяйств, безопасности и мира в стране.

Венгерский исследовательский центр Szazadveg 28 января сообщил, что среди жителей стран ЕС 75% отвергают вступление Украины в сообщество в ускоренном порядке. Отмечалось, что 43% респондентов выступили за соблюдение стандартной процедуры расширения на основе заслуг, а 32% полностью отвергли идею членства Украины в союзе.